Atriz compartilhou clique fofo nas redes sociais neste sábado, 3.

Por: Ego

Em 03 de setembro, 2016 - 08h54 - Celebridades

Paloma Duarte encheu as redes sociais de fofura neste sábado, 3. A atriz compartilhou uma foto do filho caçula, Antônio, e mostrou que ele está uma graça. "Eu gosto de rede! Bom dia! Paz! Boas energias! Meu pacotinho", escreveu ela na legenda.

Antônio é fruto do casamento de Paloma com o ator Bruno Ferrari e nasceu em abril deste ano. Ela ainda é mãe de Maria Luiza, de 20 anos, da união com o cantor Renato Lui, e de Ana Clara, de 18, do relacionamento com o ator Marcos Winter.

Logo após o nascimento de Antônio, Débora Duarte, mãe de Paloma, conversou com o EGO sobre a felicidade da chegada do novo netinho. "A gente baba como qualquer avó. Ele é uma delícia, muito fofo e forte. Veio com muita saúde e trouxe muita alegria para a família toda”, disse ela, na ocasião.