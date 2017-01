Principal reforço para a temporada, volante dará sua primeira entrevista coletiva na Academia de Futebol

O Palmeiras vai apresentar o volante Felipe Melo no início da tarde desta terça-feira, assim que o treino da manhã, marcado para as 9h30, chegar ao fim. A cerimônia será na própria Academia de Futebol.

O Verdão faz mistério total quanto ao número que será utilizado pelo jogador. No momento, todas as camisas de 1 a 11 estão ocupadas. Felipe deverá ser apresentado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, que tocou a negociação com ele.

Será o sexto reforço apresentado pelo Palmeiras. Keno, Raphael Veiga, Michel Bastos, Hyoran e Antônio Carlos já passaram por esta formalidade. Na quarta, deve ser a vez de Willian.

O último apresentado deve ser o venezuelano Alejandro Guerra, que ainda precisa tirar o visto de trabalho. É possível que a primeira entrevista dele seja na sede da Faculdade das Américas, patrocinadora do clube e que pertence aos mesmos donos da Crefisa. Foi com dinheiro adiantado pela parceira que o clube comprou o jogador.