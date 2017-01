O departamento de Futebol Profissional e Não Profissional foi o principal carro-chefe das finanças alviverdes

Por: Lance!Net

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h53 - Futebol

Campeão brasileiro de 2016, o Palmeiras também teve êxito nas finanças na temporada passada fechando com superávit de R$ 89,6 milhões. Segundo o balancete de dezembro obtido pela coluna, o saldo positivo no período foi de apenas R$ 218,6 mil mas manteve o resultado próximo dos R$ 90 milhões. Em toda a temporada passada, o Palmeiras teve déficit em apenas dois meses do ano: maio e outubro.

O departamento de Futebol Profissional e Não Profissional foi o principal carro-chefe das finanças alviverdes, tendo fechado o ano com R$ 99,2 milhões de saldo positivo. Já as áreas Clube Social e Esportes Não Profissionais foram deficitárias em 2016 com saldo negativo de R$ 5,7 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente.