Com bela atuação de Dudu, time de Eduardo Baptista deixou boa impressão depois de críticas no triunfo sobre o São Bernardo na última rodada

Por: Lance!Net

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h58 - Futebol

Depois das críticas na vitória sobre o São Bernardo, o Palmeiras, mesmo sem Moisés, goleou e deixou boa impressão com os 4 a 0 sobre o Linense, neste domingo, em Araraquara (SP).



É fato que o time do técnico Guilherme Alves é um dos piores do Paulista até aqui, mas o Verdão de Eduardo Baptista correu poucos riscos e o quinteto de frente, enfim, movimentou-se bem e deu trabalho. As mudanças do treinador acabaram surtindo efeito: Michel Bastos, que iniciou o jogo na vaga de Róger Guedes, e Keno, substituto de Moisés, após a entorse no joelho esquerdo do camisa 10.



Sob o comando de Dudu, que fez seu melhor jogo em 2017, o Palmeiras definiu o jogo em três minutos. Aos 23, ótimo passe do camisa 7 para Willian abrir o placar. Este foi o primeiro gol do centroavante no clube.



Aos 26, a jogada iniciada por Dudu terminou com uma bela assistência de Willian para Raphael Veiga chutar cruzado e ampliar o placar.



Se antes dos gols o Linense já abusava da cera e das faltas, com a desvantagem no placar o time mostrou ainda mais a falta de repertório. O Verdão, com o jogo na mão, não viu necessidade para acelerar no calor do interior paulista e passou a explorar contra-ataques. Keno e Dudu foram os mais privilegiados e aproveitaram bem os espaços com bons passes e velocidade.



Michel Bastos, completando a cobrança de falta desviada por Vitor Hugo, também fez seu primeiro gol pelo Palmeiras. Victor Golas ainda fez duas boas defesas, mas não conseguiu evitar quando Barrios saiu cara a cara e decretou o 4 a 0.



Na véspera do Dérbi, o Verdão fez sua melhor partida em 2017 e, além de mais organizado, novamente viu o banco melhorar a equipe. Keno deu muito trabalho, e Barrios entrou bem, participando do jogo.



A única chance de real perigo do time de Lins veio no fim do segundo tempo: primeiro Fernando Prass saiu bem e pegou o chute de Thiago Humberto; depois, Vitor Hugo tirou o chute de Thiago Santos na linha.



Ter opções para mudar o time ideal é um alento para Eduardo Baptista, que deixa a Fonte Luminosa preocupado com a lesão aparentemente séria de Moisés.



Para o clássico de Itaquera, Edu Dracena, Zé Roberto e Guerra ainda voltam depois de serem poupados neste fim de semana. Vitória para dar mais tranquilidade ao técnico.



FICHA TÉCNICA

LINENSE 0 X 4 PALMEIRAS

Local: Arena da Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data-Hora: 19/2/2017 - 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Auxiliares: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Público/renda: Não divulgados

Cartões amarelos: Zé Antonio e Caíque Oliveira (LIN), Barrios e Mina (PAL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Willian (23'/1ºT) (0-1), Raphael Veiga (26'/1ºT) (0-2), Michel Bastos (8'/2ºT) (0-3), Barrios, (36'/2ºT) (0-4)



LINENSE: Victor Golas; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Lucas Silva (Magno Alves, aos 12'/2ºT) e Bruno Costa (Felipe Pereira, no intervalo); Caíque Oliveira, Diego Felipe e Zé Antonio; Thiago Humberto, Gabrielzinho e Giovanni (Thiago Santos, no intervalo). Técnico: Guilherme Alves.



PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo (Thiago Santos, aos 23'/2ºT); Michel Bastos, Moisés (Keno, aos 11'/2ºT), Raphael Veiga e Dudu; Willian (Lucas Barrios, aos 17'/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista.