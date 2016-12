Meia de 31 anos, destaque da Libertadores, virá ao Brasil em janeiro para assinar contrato

Lance!Net

28 de dezembro, 2016

O Palmeiras confirmou na noite desta terça-feira a contratação do meia Alejandro Guerra, do Atlético Nacional (COL). O jogador de 31 anos virá ao Brasil no início de janeiro para assinar o contrato, que deverá ter três anos de duração.



O armador se destacou durante a última Libertadores, que teve o Atlético Nacional como campeão. Ele também despertou o interesse do Santos e de clubes do México e dos Estados Unidos, mas já tinha acordo apalavrado com o Verdão desde novembro.



O jogador mandou uma saudação para a torcida do Palmeiras, em vídeo publicado no perfil do clube no Twitter.



- Oi, amigos. Quem saúda vocês é Alejandro Guerra. Esta mensagem é para a toda a torcida do Palmeiras. Obrigado por todos os bons desejos, pelas mensagens. Quero dizer que estou muito contente por chegar a este grande clube. Um forte abraço. Logo nos veremos. Tchau! Muito obrigado.

Os valores da compra não foram divulgados, mas o Palmeiras deve desembolsar 3 milhões de dólares (R$ 10 milhões) na transação. Antes de Guerra, o clube já havia anunciado Raphael Veiga, Keno e Hyoran. Ainda em 2016, deve confirmar a chegada de Felipe Melo.



O Palmeiras também tem negociações com o atacante Willian, do Cruzeiro. Gustavo Scarpa, meia do Fluminense, Lucas Pratto, atacante do Atlético-MG, e Miguel Borja, atacante do Atlético Nacional (COL), também interessam. Os últimos três, porém, dependem da permanência da Crefisa como patrocinadora.