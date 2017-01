"A Vingança de Ringo" é uma adaptação de um drama circense

Dando continuidade às comemorações de seus 18 anos de graça, Os Palhaços Trovadores irão apresentar nos dias 21 e 22 de janeiro/17, às 20 horas, na Casa dos Palhaços, a segunda temporada de seu mais novo espetáculo: A Vingança de Ringo, dirigido por Marton Maués.

A Vingança de Ringo é uma peça do circo-teatro brasileiro, que faz parte de uma publicação que apresenta um conjunto de 34 peças, compiladas pela pesquisadora mineira Sula Mavrudis. O espetáculo recebeu o Prêmio de Experimentação, Pesquisa e Divulgação Artística da Fundação Cultural do Pará, no ano passado.