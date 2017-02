Companhia MiraMundo, do Maranhão, apresenta dois espetáculos hoje e amanhã em Belém

Por: Da Redação

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A Cia MiraMundo, de São Luiz, Maranhão, traz para Belém o projeto “O Circo nos Trilhos”, que conta com uma oficina e com a apresentação de dois espetáculos na capital. Os eventos serão realizados no Casarão do Boneco, na praça do Carmo e na Casa dos Palhaços. Hoje, eles apresentam o espetáculo “Palita no Trapézio”, às 20 horas, no Casarão do Boneco.

Entre peripécias, malabarismos e palhaçadas, o espetáculo vai buscar na comicidade e na acrobacia a união para encantar e divertir crianças e adultos. Na apresentação Palita, interpretada por Michelle Cabral, diretora artística do grupo, está sem trabalho e sem ter onde dormir. A vaga de trapezista no circo é a única chance da personagem.