Trabalho - Aumento é atribuído à recessão e à “indústria de reclamações”

Em 26 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

Já entupida de processos por não conseguir reduzir estoques de anos anteriores, a Justiça do Trabalho deve contabilizar em 2016 mais de 3 milhões de novas ações, o que reforça o status do Brasil de país com o maior número de reclamações trabalhistas.