Pela 1ª vez desde 1992, haverá corte de vagas em todos os 12 meses do ano

Por: O Globo

Em 28 de dezembro, 2016 - 08h34 - Brasil

O mercado formal de trabalho vai encerrar 2016 com perda de empregos em todos os 12 meses pela primeira vez desde 1992, quando começou a série do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Segundo especialistas, pela dinâmica do mercado, o resultado de novembro será mais um saldo negativo.

Tradicionalmente, dezembro é negativo, por conta das demissões dos trabalhadores contratados para o Natal. Com isso, se a conta for feita desde o agravamento da crise, em 2015, que reverteu anos de geração de emprego, o país fechará 2016 com 21 meses consecutivos de desligamentos de trabalhadores com carteira assinada acima das admissões.

O resultado do Caged de novembro será divulgado ainda nesta semana. Em novembro de 2015, o saldo negativo foi de 130.629 postos. Em dezembro do ano passado, o corte líquidos de vagas formais ficou em 596.208.

De acordo com projeções do especialista Rodolfo Torelly, do site Trabalho Hoje, 2016 deve fechar com resultado líquido negativo de 1,2 milhão de postos de trabalho. O saldo é menor do que o registrado em 2015, quando foi eliminado 1,6 milhão de empregos.

Desde abril, o Caged vem apresentando, consecutivamente, saldos mensais negativos inferiores aos registrados nos mesmos meses de 2015. Mas o desempenho foi insuficiente para que o mercado formal oltasse a criar empregos, com as contratações superando as demissões.

Isso deve acontecer entre o segundo e o terceiro trimestres de 2017, nas projeções de Torelly. Ainda assim, as perspectivas são pouco animadoras.

Para ele, o mercado formal deverá registrar em 2017 seu terceiro ano seguido de fechamento líquido de vagas com carteira assinada. O último ano positivo foi em 2014, quando houve a criação de 396,9 mil postos.

— O mercado de trabalho vai melhorar no ano que vem. Contudo, ainda não vamos fechar 2017 com saldo positivo na geração de empregos — avaliou o especialista.