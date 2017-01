Motoqueiros dispararam 20 tiros contra as vítimas

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima (O Liberal)

Em 07 de janeiro, 2017 - 16h24 - Polícia

Um duplo homicídio assustou moradores do bairro da Cabanagem no início da tarde deste sábado (7). As vítimas identificadas como Raimundo Fagundes e Ramon da Silva Fagundes, respectivamente pai e filho, foram atingidas por tiros disparados por dois homens na travessa Nove, esquina com a rua Bragança.

Outro filho de Raimundo Fagundes identificado como Ruan da Silva Fagundes também foi baleado. Vizinhos contaram que as três vítimas estavam sentadas em frente à residência onde moravam quando dois homens passaram em uma moto. Minutos depois, os motoqueiros voltaram e atiraram em Ramon. O pai tentou defender o rapaz, mas também foi atingido, bem como Ruan, que levou dois tiros.

Testemunhas contaram que os atiradores dispararam cerca de 20 vezes. Ramon levou sete tiros, o pai dele foi atingido quatro vezes, um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. Ruan levou dois tiros e conseguiu fugir do local. Ele foi levado para o hospital. De acordo com a Polícia Civil, os dois irmãos tinham envolvimento com crimes. Ramon, inclusive, havia saído recentemente da cadeia e usava tornozeleira eletrônica de monitoramento.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.