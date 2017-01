Contribuinte que pagar o tributo em taxa única terá 15% de desconto

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 04 de janeiro, 2017 - 20h38 - Belém

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Belém será o primeiro imposto municipal a vencer no ano de 2017. Cobrado juntamente com a Taxa de Urbanização (TU), a Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) e a Contribuição do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), o IPTU 2017 terá vencimento no dia 10 de fevereiro.

O contribuinte pode pagar o imposto em taxa única com desconto de 15% até 10 de fevereiro ou parcelado em 10 vezes. Em caso de parcelamento, o primeiro vencimento está marcada para a mesma data da cota única. Há possibilidade também de pagar o tributo com abatimento até o dia 10 de março, mas o desconto cai para 10%.

'A cota única é sempre mais vantajosa, pois além de ganhar os descontos de 15% ou 10%, o contribuinte que paga o imposto dentro do exercício, ainda garante um crédito de redução de 25% (imóvel residencial) e 30% (imóvel não residencial) para o próximo ano. O abatimento vem automaticamente no carnê', explica a diretora de Tributos Imobiliários da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), Maria do Socorro de Souza.

Em 2017, donos de cerca de 258 mil imóveis vão contribuir com o imposto. A previsão de arrecadação é de R$ 146.209.018 milhões. Os valores do IPTU estarão atualizados em 8,78%, de acordo com o reajuste do IPCA-E, calculado e divulgado em setembro de 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os carnês de pagamento começam a ser distribuídos a partir do dia 25 deste mês. O carnê também poderá ser impresso pelo site da Sefin, a partir do próximo dia 10. Basta acessar o item “Emissão de 2ª via” do site, digitar o número de inscrição, informado em carnês de anos anteriores, e emitir as guias de pagamento.