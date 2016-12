As aventuras existenciais de Mario Conde inspiraram uma série da Netflix

Em 1990, o escritor cubano Leonardo Padura começou a escrever o romance “Passado Perfeito”, no qual surgia o investigador Mario Conde. Apesar de observar que a trama é fictícia, Padura revelou o detalhe que tornou sua escrita especial: a de utilizar a investigação de um crime para explorar a realidade de seu país. Satisfeito com a empreitada, o autor decidiu produzir outras três obras que, além de acompanharem um ano na vida de Conde, compreenderiam também as quatro estações.