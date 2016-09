Queiroz revela que não gosta do apoio que o religioso está dando para Beatriz nas eleições e o chantageia

Por: GShow

Em 21 de setembro, 2016 - 19h22 - Novelas

Queiroz (Batoré) encontra Benício (Carlos Vereza) e começa a soltar ironias para o religioso. O padre garante que não sabe o que o secretário quer dizer com suas indiretas, mas o malandro defende que ele está dando apoio para Beatriz (Dira Paes) nas eleições à prefeitura.

Benício fica irritado com as atitudes de Queiroz e garante que não deve satisfação a ele. Mas o secretário ainda o ameaça: “O senhor veja bem o rumo que vai tomá com suas ovelha, que num quero sabê de choro depois que elas começa a desgarrá do rebanho”.

