Atlanta Falcons e New England Patriots são os outros classificados para as Finais de Divisão, disputadas neste domingo

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h40 - Mais esportes

A noite do último domingo definiu os dois últimos classificados para as Finais de Divisão da NFL. Celebrando os 50 anos de seu primeiro título do SuperBowl em sua história o Green Bay Packers garantiu, pela nona vez, sua presença na final da NFC. A equipe superou o Dallas Cowboys, que tinha a melhor campanha da conferência, com 13 vitórias, por 34 a 31. O destaque da partida foi Aaron Rodgers, com 107 jardas e um TD.

Já nas últimas horas do último domingo, os Steelers entravam do Arrowhead Stadium e venceram o Kansas City Chiefs, do brasileiros Cairo Santos, por 18 a 16 e estão na final da AFC. O time da Pensilvânia contou com o pé calibrado do kicker Chris Boswell, que anotou seis field goals.

As Finais de Divisão ocorrem na noite deste domingo, 22, com o Atlanta Falcons enfrentando o Green Bay Packers, ás 18h05 e o New England Patriots duelando com o Pittsburgh Steelers, às 21h40.