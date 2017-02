Depois de ser derrotado em casa pelo Santo André na última rodada do Paulistão, Timão se reabilita com gol de Pablo

Por: Lance!Net

Em 16 de fevereiro, 2017 - 00h13 - Futebol

Chega de sofrer! Depois de perder para o Santo André em casa no último sábado, o Corinthians se reabilitou nesta quarta-feira ao bater o Novorizontino, na Arena, por 1 a 0. O gol veio com Pablo (o zagueiro que nada tem a ver com o cantor "rei da sofrência"), que marcou de cabeça ainda no primeiro tempo.

Apesar do placar magro - repetido pela quarta vez em sete jogos neste ano - o Timão teve controle praticamente total do jogo, mas mais uma vez desperdiçou diversas chances. O resultado fez a equipe deixar a lanterna do Grupo A do Estadual e pular para o segundo lugar. Contudo, o São Bernardo, terceiro colocado, ainda joga nesta quinta-feira, contra o Palmeiras.

Embora sofredora, a Fiel torcida não quis se arriscar a ver mais uma atuação ruim da equipe após o tropeço na última rodada. Com apenas 11.708 pagantes, a Arena recebeu o pior público de sua história.



Não só nas arquibancadas o resultado negativo do último sábado se refletia. Em campo, o Timão começou ansioso, tomando decisões afobadas e errando muitos passes.



O gol aos 27 minutos, porém, tranquilizou a equipe, que cresceu de produção. Mesmo com Rodriguinho, principal articulador alvinegro, apagado, o Corinthians conseguiu trocar passes rápidos e envolver o Novorizontino. Desta vez no 4-2-3-1 e com Fagner, Gabriel e Romero como destaques, o Timão foi superior do início ao fim.



Apesar de organizado taticamente, o time do interior era presa fácil, já que quando tinha a bola errava passes fáceis e não conseguia criar praticamente nada.



Mas Corinthians sem sofrimento não é Corinthians, certo? Pois os jogadores se encarregaram de fazer sua parte perdendo inúmeras chances. Rodriguinho teve duas chances de cabeça, Fellipe Bastos mandou no travessão, Marlone e Léo Jabá finalizaram mal...E no último lance ainda teve Alexsandro, atacante do Novorizontino, cabeçando rente ao gol de Cássio. Haja sofrência!



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 GRÊMIO NOVORIZONTINO

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data-Hora: 15/2/2017 - 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Eduardo Vequi Marciano e Risser Jarussi Corrêa

Público/renda: 11.708 pagantes/R$ 473.376,10

Cartões amarelos: Fagner e Léo Jabá (COR), Everaldo e Domingues (NOV)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pablo (27'/1ºT) (1-0)



CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Romero, Fellipe Bastos (Camacho, aos 39'/2ºT), Rodriguinho e Marlone (Léo Jabá, aos 18'/2ºT); Jô (kazim, aos 29'/2ºT). Técnico: Fabio Carille.



GRÊMIO NOVORIZONTINO: Tom; Cléo Silva, Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas; Doriva, Éder (Henrique Santos, aos 9'/2ºT) e Fernando Gabriel (Caíque, aos 29'/2ºT); Roberto, Everaldo (Henrique, aos 18'/2ºT) e Alexandro. Técnico: Júnior Rocha.