Cantor e compositor Jorge Aragão foi presenteado com a camisa e posou para foto

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 15h00 - Futebol

O Paysandu segue utilizando a presença de artistas nacionais para praticar o marketing. Depois de presentear os atores Dan Stulbach, Marco Pigossi e Isis Valverde, o clube foi até o cantor e compositor Jorge Aragão, que recebeu a camisa bicolor e posou para fotos.

Um dos maiores sambistas do Brasil, Jorge Aragão veio a Belém para um show neste domingo (15), em um clube particular de Ananindeua. Já os três atores estavam na capital paraense para a gravação da novela da Globo, 'A Força do Querer', com estreia prevista para abril.