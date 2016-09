Petrúcio dos Santos brilha nos 100m rasos classe t47 e supera a própria marca pela segunda vez em dois dias

Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O brasileiro Petrúcio Ferreira dos Santos conquistou a medalha de ouro nos 100m rasos classe T47 dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Ele venceu a disputa com a marca de 10s57, quebrando o recorde mundial pela segunda vez em dois dias. A prata foi do polonês Michal Derus, que superou Yohansson Nascimento em decisão tomada após análise da foto do momento da chegada.

