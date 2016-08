Estevam Soares não poderá contar com três jogadores para a partida contra o Paysandu nesta terça-feira (30)

Por: Redação ORM News

29 de agosto, 2016 - Série B

O empate arracando nos últimos minutos contra o Vasco depois de estar vencendo o jogo segue deixando reflexos no próximo adversário do Paysandu na Série B do campeonato brasileiro. O Tupi já está em Belém e treinou nesta tarde, no Baenão, e o discurso do técnico Estevam Soares é o de que o trio de desfalques não fará falta contra o Bicola.

O Tupi não poderá contar com os dois jogadores que marcaram gols contra o Vasco, o volante Renan e o meia Octávio - ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo -, além do volante Filipe Alves, que segue com dores musculares na coxa direita.

'Nós temos um elenco muiito homogêneo e todos já tiveram oportunidade de jogar ou de entrar na equipe titular. Já estou no Tupi há mais de dois meses e os jogadores já sabem a forma de jogar que coloco e até as minhas variáveis. Ainda vou definir quem entra nas vagas que estão abertas, mas o que preciso é que todos os jogadores estejam preparados', frisou.

Soares, aliás, é o tipo de treinador que foge das respostas tradicionais. Antes do confronto contra o Vasco da Gama, o treinador chegou a fazer a seguinte declaração: 'Queremos todos focados. Então, se for beber, ao invés de cinco, toma duas cervejas'. Para o jogo contra o Bicola, ele não falou nada parecido, mas disparou:

'O empate com o Vasco e a forma com que o time se comportou nos dá perspectiva que temos seis pontos pela frente e três são contra o Paysandu, nesta semana. Os pontos são importantíssimos para nossa busca dentro do campeonato (que é fugir da zona de rebaixamento)'.

O Tupi enfrentará o Paysandu às 19h15 desta terça-feira (30), na Curuzu, em Belém, pela 22ª rodada da Série B do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.