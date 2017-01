Aos 25 anos, meia trocou o Chelsea pelo Shanghai SIPG por 60 milhões de euros

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h44 - Futebol

Em pré-temporada com o Shanghai SIPG no Qatar, Oscar comentou sobre a sua recente transferência para o futebol chinês, após uma passagem de quatro anos e meio no Chelsea.

Ao site 'www.sc.qa', Oscar garantiu que a mudança não se deu somente por motivos financeiros - para contratar o meia, o time chinês desembolsou 60 milhões de euros (cerca de R$ 202 milhões).

'Sou um dos pioneiros, assim como outros jogadores que vieram antes de mim. Estou indo para a China para ajudar a liga e fazer com que outros jogadores conheçam melhor o campeonato', disse Oscar, que continuou:

'É bom que o futebol cresça em novas regiões do mundo. A China investiu muito dinheiro no campeonato e todos os jogadores têm bons jogadores. Isso vai ajudar muito a aumentar o nível da liga e do futebol no país.'

No Shanghai SIPG, comandado por André Villas-Boas, Oscar receberá 24 milhões de euros por ano (R$ 82 mihões), além de atuar ao lado dos brasileiros Hulk e Elkeson.