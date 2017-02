Prêmio de Melhor Animação está entre grandes produções e trabalhos alternativos

Com uma categoria própria desde o Oscar de 2001, os longas de animação estão ganhando espaço na premiação. A categoria considera como candidatos à estatueta filmes com mais de 40 minutos, que sejam mais de 75% animados e que tenham um número significativo de personagens criados quadro a quadro. Este ano quem disputa o prêmio de Melhor Animação são as produções “Zootopia: Essa Cidade é o Bicho”, “Minha Vida de Abobrinha”, “A Tartaruga Vermelha”, “Moana: Um Mar de Aventuras” e “Kubo e as Cordas Mágicas”. Na série sobre a corrida pelo Oscar 2017, que anunciará os vencedores no próximo dia 26, O LIBERAL traz hoje duas categorias que estão entre as principais da premiação, Melhor Animação e Documentário.

Para Ismaelino Pinto, crítico de cinema, este ano a disputa deve ficar entre “Zootopia: Essa Cidade é o Bicho”, de Byron Howard e Rich Moore e “Moana: Um Mar de Aventuras”, de John Musker e Ron Clements.