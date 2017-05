O que as mulheres buscam no quesito beleza? Especialista responde e lista os quatro procedimentos cirúrgicos e estéticos que estão em alta.

Em 07 de maio, 2017 - 06h00 - Mulher

Márcia Mendes

Da Redação

Quem lidera a lista dos procedimentos estéticos e cirúrgicos em alta nesta temporada são quatro tratamentos bem conhecidos pelas brasileiras. A lipoaspiração e a inclusão de prótese de mama são as duas cirurgias mais procuradas pelo público feminino. No terceiro e quarto lugar, a bichectomia e procedimentos não cirúrgicos na face aparecem entre os mais solicitados na área da cirurgia plástica. O quarteto listado é do médico Arlen Jones Tavares, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que explica um pouco sobre cada cada técnica citada.