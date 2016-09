Aos 44 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 08 de setembro, 2016 - 11h21 - Belém

A Orquestra Petrobras Sinfônica realiza uma única apresentação em Belém neste sábado (10), a partir das 16h, na praça de eventos do Boulevard Shopping. O conjunto musical, que figura entre os melhores da América Latina, terá a regência do maestro Isaac Karabtchevsky.

O espetáculo integra a Série Aliansce, resultado da parceria entre a Aliansce Shopping Centers e a Orquestra Petrobras Sinfônica. O objetivo do projeto, em sua terceira temporada, é disseminar a cultura em comunidades próximas aos empreendimentos. “Será uma honra abrigar um concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica, que sempre apresentou o melhor da música clássica”, conta Glenda Abdon, gerente de marketing do Boulevard Shopping. “Neste tão aguardado dia, a praça de eventos do empreendimento será o cenário de um espetáculo inesquecível”, finaliza.

Aos 44 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores conjuntos musicais da América Latina. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra conta com uma formação de mais de 80 instrumentistas e tem como Diretor Artístico e Regente Titular o maestro Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional. A orquestra realiza a maior parte de sua temporada no Rio de Janeiro com suas séries tradicionais que homenageiam grandes nomes da pintura brasileira: Djanira, Portinari e Mestre Athayde, com cyberconcertos gratuitos em igrejas. Em 2014, esta série ampliou seus horizontes e chegou às cidades Cantagalo, Petrópolis, Friburgo e Niterói. Preocupada em democratizar o acesso a música clássica, a orquestra investe ainda nas séries Aliansce (concertos gratuitos nos shoppings do grupo) e Em Ação (apresentações gratuitas em espaços inusitados, como escolas e hospitais).

Serviço:

Data: 10 de setembro (sábado)

Local: Boulevard Shopping

Horário: 16h

Classificação: livre

Entrada franca