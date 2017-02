Apresentação marca temporada da Orquestra jovem vale música e reúne 77 alunos em 1º recital do ano

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

A Orquestra Jovem Vale Música apresenta hoje o concerto de abertura da temporada 2017 das atividades do grupo. Sob a regência do Maestro Miguel Campos Neto, os 77 alunos do projeto vão interpretar composições de Schubert e de Nicolai Rimski-Korsakov, representantes da música erudita. O evento será hoje, às 18 horas, na Sala Augusto Meira Filho, no Arte Doce Hall (Av. Magalhães Barata, 1022). A entrada é franca.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.