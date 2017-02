Aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e no Google Play. Para Android, ferramenta está disponível há 15 dias

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 15h39 - Tecnologia

Depois de lançar o aplicativo gratuito da ORM Cabo Play para sistemas Androids há 15 dias, a ferramenta chegou, nesta sexta-feira (17), à plataforma IOS. Através dele, qualquer internauta - até o que não é assinante - poderrá assistir em tempo real à programação da RMTV, o canal 23 da ORM Cabo. Hoje, aliás, o canal, o portal ORM News e o aplicativo da ORM Cabo Play transmitirão o Rainha das Rainhas, maior evento de carnaval do norte do país.

O diretor executivo da ORM Cabo, Ernesto Lassance, frisou, ainda, o pioneirismo no lançamento do aplicativo. 'Lançamos a primeira TV em stream do Norte. Tiramos a TV de dentro do aparelho tradicional da ORM Cabo para levá-la para dentro dos smartphones. Isso tudo é o futuro, que está muito próximo. A pessoa terá o canal que quiser em qualquer lugar do mundo', atestou.

O usuário que baixar o aplicativo também terá acesso, de forma gratuita, à programação da rádio Liberal. Para os assinantes, o extra será o acesso aos canais da Globosat Play (Combate, Premier e Telecine, entre outros), além do Jornal O Liberal.