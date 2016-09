DOBRADURAS: Oficina atraiu a atenção de crianças e jovens à montagem de figuras

Em 13 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Mãos de cidadãos de idades e histórias diferentes, mas com o senso de respeito à convivência entre as culturas japonesa e paraense, montaram ontem bonecos e figuras de papel, na técnica nipônica do origami. A oficina sobre esssa prática ancestral do Japão, com a participação de crianças, adultos e idosos, foi uma das atrações do primeiro dia da 29ª Semana do Japão. O evento é uma iniciativa do Consulado do Japão em Belém e Associação Pan-Amazônia e Nipo-Brasileira. A Semana do Japão comemora os 87 anos da imigração japonesa no Pará.

O origami (dobradura de papel) funciona como recurso pedagógico que contribui com a concentração, criatividade, memória, coordenação motora, predispondo os praticantes à calma e à disciplina contra o estresse.