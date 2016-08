Evento-teste mostrou como será a atuação de cada órgão envolvido na organização

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 30 de agosto, 2016 - 20h17 - Belém

Na manhã desta terça-feira (30), órgãos das esferas federal, estadual e municipal, saíram em comboio pelas ruas de Belém para simular o percurso que será feito na condução da Tocha Paralímpica na próxima sexta-feira (02).

Às vésperas do evento, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Polícias Civil e Militar, Exército, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), planejaram conjuntamente os últimos detalhes do esquema especial de segurança e mobilidade para o revezamento. Uma equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) também participou da simulação.

‘Esse é um importante momento para que possamos nos preparar para qualquer eventualidade durante o percurso. Nossa expectativa é que tudo aconteça como o planejado e identificar as dificuldades de cada órgão envolvido em toda a dinâmica’, comentou o titular da Sejel, Deivison Alves.

O comboio partiu da Avenida Duque de Caxias, passou pela frente do polo Pro Paz, no bairro da Sacramenta e seguiu em direção ao Serviço de Atendimento em Reabilitação (Saber), na Travessa Pirajá; Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC), localizado na Avenida Almirante Barroso; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém (Apae), no Umarizal, finalizando este primeiro momento no Ginásio Altino Pimenta, na Doca de Souza Franco. Logo após a parada no Altino Pimenta, onde será encerrada a etapa das visitas às instituições selecionadas para receber a Tocha Paralímpica – no total serão cinco paradas – o comboio seguiu para a segunda etapa.

O percurso do segundo momento, que também foi percorrido no evento-teste, iniciou no Ginásio Altino Pimenta, seguindo pela Avenida Visconde de Souza Franco (Doca); Boaventura da Silva; Generalíssimo Deodoro; Braz de Aguiar; Serzedelo Corrêa; Rua dos Tamoios (onde seguirá pela contramão da via); Travessa Padre Eutíquio; Rua João Diogo; Coronel Fontoura e Praça D. Pedro II, finalizando no Complexo Feliz Lusitânia.

Antônio Carlos Tavares, inspetor da GMB, ressalta a importância do teste de hoje não apenas para a passagem do comboio, mas também para garantir a segurança de todo o público que deve ir às ruas acompanhar a Tocha. ‘Vamos trabalhar em conjunto com a Semob, dando apoio na logística do trânsito. Além, é claro, da garantia à segurança de todos e agir para que tudo ocorra dentro do esperado’, reforçou.

Efetivo

Em números, a GMB atuará com um efetivo de 65 homens, enquanto a Semob colocará nas vias que a Tocha percorrerá, 14 agentes de trânsito, dez motocicletas e duas viaturas, que serão responsáveis pela organização do trânsito e orientação de motoristas e pedestres em todos os trechos.

Para o diretor de trânsito da Semob, Marcos Chagas, assim como ocorreu na visita da Tocha Olímpica, o trânsito será retido ou desviado conforme a proximidade do comboio. ‘O trânsito será alterado temporariamente para que os participantes realizem o revezamento de forma segura. Todo o aparato necessário está sendo preparado para que o evento ocorra sem trazer grandes transtornos e possibilitar que todos os envolvidos aproveitem mais essa festa dos nossos atletas paralímpicos’, finalizou.

Comemoração

Um palco já está montado em frente à Igreja de Santo Alexandre, no Complexo Feliz Lusitânia, para coroar o encerramento da cerimônia. Shows de artistas regionais devem animar atletas e todo o público que deve acompanhar o percurso.