Noivos devem contar com a ajuda de profissionais especializados

Em 08 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

O casamento perfeito, com uma linda decoração, convidados animados, boa comida e sem sobressaltos povoam o imaginário da maioria das mulheres. Mas a festa dos sonhos não cai do céu. Para concretizar tudo o que foi imaginado com muito carinho no “Dia do Sim”, os noivos precisam ficar atentos a cada detalhe que não pode ficar de fora dessa data tão especial. Um dos pontos mais importantes é a organização e, por isso, a presença de um profissional especializado na área é imprescindível. Por isso, nos dias 13, 14 e 15 deste mês, será realizada o evento “Casando 2016”, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, que é vitrine para os profissionais especializados.