Tiradentes Número de feridos é superior ao da Semana Santa, mas houve menos morte

Por: Da Redação

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, ontem, o balanço da Operação Tiradentes, ocorrida entre os dias 20 e 23 de abril, no Estado do Pará. Foram registrados 22 acidentes de trânsito que feriram 20 pessoas e ocasionaram a morte de um motociclista. Em comparação com os números da Operação Semana Santa 2017, utilizada como parâmetro devido à semelhança na quantidade de dias e o feriado ter ocorrido também numa sexta-feira, houve um aumento de 13,6% no número de acidentes. Também houve um aumento 5 % em número de feridos. No entanto, ocorreu uma redução de 66% no número de mortos, com o óbito de uma pessoa em Benevides.

O acidente com morte, registrado no período da operação, ocorreu às 3h de sexta-feira (21), no Km 28 da BR-316, no município de Benevides. Josian Machado da Silva, de 19 anos, perdeu o controle da motocicleta que conduzia, colidindo com o meio-fio da rodovia.