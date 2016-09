Ações estão sendo realizadas em várias ruas do bairro nesta sexta-feira (16)

O bairro do Guamá, em Belém, é alvo de uma operação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado nesta sexta-feira (16), que tem por objetivo cumprir mandados de prisões e combater a criminalidade na área. As ações foram planejadas de acodo com as chamadas 'manchas criminais', identificadas pela Secretaria de Inteligência e Analise Criminal. Uma base operacional foi montada na travessa Guerra Passos para receber as ocorrências.

A ação conjunta está sendo realizada pelos agentes das policias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Estado do Trânsito, ProPaz, Juizado Especial da Infância e da Juventude (TJE), Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará e Conselho Tutelar.