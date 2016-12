Estradas dos balneários mais procurados, entradas e saídas de municípios e diversos trechos da BR 316 serão monitorados pelos órgãos de segurança

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 29 de dezembro, 2016 - 22h00 - Pará

A operação integrada “Boas Festas 2016” da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que está em ação desde o dia 1º de dezembro e ficará em atividade até o dia 2 de janeiro, terá o seu segundo momento mais importante neste final de ano. Neste período, os órgãos de segurança estaduais, municipais e federais estarão focados para garantir a tranquilidade para as comemorações de fim de ano na região metropolitana e demais áreas do interior do Estado.

Estradas dos balneários mais procurados, entradas e saídas de municípios e diversos trechos da BR 316 serão monitorados por meio de trabalhos em parceria da Detran, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e órgãos municipais. Entre as prioridades estarão a fiscalização de velocidade, dosagem alcoólica, poluição sonora e a segurança.

“Teremos um grande fluxo de pessoas neste final de ano, principalmente da região metropolitana de Belém, migrando para os interiores e o litoral. Alguns destes caminhos terão mais atenção, como é o caso de Salinópolis. É importante destacar que seremos rígidos em nossas fiscalizações, principalmente com os motoristas que insistirem em dirigir alcoolizados”, detalha o coronel Hilton Benigno, secretário adjunto da Segup.

O policiamento e os serviços de resgate serão reforçados pelos helicópteros do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que estarão em pontos estratégicos para alcançar tanto as rodovias quanto as praias.

As ações também se estenderão aos 18 primeiros quilômetros da BR 316, aos bairros da região metropolitana como já foi definido desde o início do mês, com reforço nas áreas comerciais e também nas praças, beiras de rios e demais locais onde a população realiza suas comemorações de fim de ano.

De acordo com a Polícia Militar, o número de roubos na Região Metropolitana diminuiu entre 2015 e 2016. Houve uma redução aproximada de 5% quando comparado um período de janeiro a dezembro de 2015 (56.568 roubos) e janeiro a novembro de 2016 (53.708 roubos). No total, até o momento foram 2.860 roubos evitados, aproximadamente 240 por dia.

“Se considerarmos o ano de 2016 em Belém, o número de roubos diminuiu em 5%. Este é um dado que precisa ser destacado, pois não é fácil reduzir os índices de roubo, e isso foi até novembro com o nosso policiamento normal. Como a operação ‘Boas Festas’ começou no dia 1º e vai até o dia 2º de janeiro com um incremento maior do ostensivo, nós verificamos que há uma tendência de queda maior ainda em 2016”, afirma coronel Hilton.

Segurança

A Operação “Boas Festas 2016” é desenvolvida, de forma conjunta, por integrantes dos órgãos do Sistema de Segurança: Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro Integrado de Operações (CIOP), Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Grupamentos Aéreo e Fluvial, Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe), juntamente com órgãos municipais de segurança de Belém, Ananindeua e Marituba. O trânsito será organizado pelo Detran, como forma de diminuir os registros de acidentes.

Na capital, os centros comerciais terão reforço do policiamento ostensivo, entre eles os bairros Cidade Velha, Campina, Jurunas, Reduto, Nazaré, Guamá, Umarizal, Fátima, Canudos e Terra Firme. O policiamento também será intensificado nas áreas de comércio de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Benevides, assim como interior do estado.

No período de realização da Operação Boas Festas, permanecerão as ações de policiamento das operações Hypnus, Lei Seca, Duas Rodas e Barreira. Haverá a intensificação nas abordagens a pessoas, carros particulares, ônibus e motocicletas, em locais estratégicos identificados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal da Segup, por meio de ligações para o Disque Denúncia (181) ou via Centro Integrado de Operações (Ciop) 190.

Em decorrência do período das férias escolares em dezembro, a população da capital se desloca, com maior frequência, para o interior do Estado a fim de aproveitar as festas de final de ano. Por isso, as forças de segurança estarão atuando em localidades como distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci, Ilha de Cotijuba, além dos municípios de Abaetetuba (Beja), Barcarena (praia do Caripi), Salinópolis, Santa Maria do Pará, Altamira, Marabá, Redenção e Santarém.

Bombeiros

Os militares do Corpo de Bombeiros farão o reforço nas ações de prevenção nos dias 30 de dezembro a 2 de janeiro de 2017, nas praias de Outeiro, Cotijuba, Mosqueiro, Salinas (Atalaia, Farol Velho, Maçarico e Corvina), Marudá, Crispim e Algodoal. No total, o CBMP contará com um efetivo de 248 homens com atuação em serviços de prevenção e combate a incêndios, de proteção, busca e salvamento, além de atendimento pré-hospitalar e proteção nos balneários, caso dos guarda-vidas, além de ações na “Operação Estrada”.

Trânsito

O Detran contará com 158 agentes e apoio operacional de 30 viaturas e 20 motocicletas, nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e nas cidades de Salinópolis, Soure, Bragança, Marapanim, Marudá, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Barcarena, Marabá, Redenção, Itaituba e Castanhal.

Câmeras

No videomonitoramento do Centro Integrado de Operações trabalham profissionais de segurança pública, que operam as 190 câmeras distribuídas estrategicamente na RMB com o objetivo de monitorar atitudes suspeitas, gerar flagrantes, além de complementar as operações de segurança pública.