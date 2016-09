Ação ocorreu em cinco bairros da capital e fiscalizou bares, casas noturnas, além de condutores de veículos

Trinta pessoas foram presas durante a operação Belém Segura, realizada pelo sistema de segurança pública do Pará, entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro nos bairros do Marco, Pedreira, Val-de-Cans, Telégrafo e Sacramenta. Foram cumpridos 34 mandados de prisão durante a ação. Entre os crimes mais recorrentes estão tráfico de drogas e embriaguez.

Ao todo, foram abordadas 874 pessoas durante a operação. Duas armas foram apreendidas no período, além de 250 gramas de drogas. A operação Hypnus, integrante da Belém Segura, fiscalizou o funcionamento de 42 estabelecimentos noturnos, entre bares, casas de shows e lojas de conveniência; destes, 17 foram fechados por apresentarem irregularidades. Na operação também foram fiscalizados 117 ônibus, dos quais dez foram autuados.

No total, 1.078 carros particulares foram abordados e 40 foram removidos e autuados. Também foram abordados 187 táxis (com 27 autuados) e 116 mototáxis (com 30 autuações). Foram fiscalizadas 984 motos particulares, com 20 autuações e 40 remoções.

Dos dez caminhões abordados, todos foram autuados. O transporte alternativo também foi fiscalizado; dos 33 averiguados, 20 foram autuados e oito removidos.