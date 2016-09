Doze voluntários do Crescente morreram no bombardeio

O Globo

20 de setembro, 2016

A ONU suspendeu os comboios humanitários na Síria após o bombardeio aéreo que atingiu caminhões que transportavam ajuda à província de Aleppo na segunda-feira, num ataque que provocou várias mortes. Os Estados Unidos culparam a Rússia pelo bombardeio, no dia em que encerrava a frágil trégua de uma semana negociada entre os países.

— Todos os comboios foram suspensos à espera de uma nova avaliação da situação em termos de segurança na Síria — anunciou o porta-voz do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), Jens Laerke, em Genebra.

De acordo com a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), 12 voluntários do Crescente Vermelho Sírio e motoristas dos caminhões de ajuda humanitária morreram no bombardeio.

Entre os mortos estavam um diretor do Crescente Vermelho e civis, segundo o porta-voz da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), Benoît Carpentier.

O ataque ao comboio reduz as esperanças de uma maior cooperação entre as superpotências na guerra civil síria.

"Nós não sabemos neste momento se foram os russos ou o regime (sírio). Em ambos os casos, os russos têm a responsabilidade de se abster de tomar tal ação, e também de evitar que o regime faça isso", disse um comunicado do Departamento de Estado dos EUA.

Na madrugada desta terça-feira, os combates e os ataques aéreos foram retomados nas principais frentes de combate da guerra, após a trégua de uma semana. Em Aleppo, segunda maior cidade do país, dividida entre os bairros rebeldes e pró-regime, as áreas insurgentes foram alvos de bombardeios.

De forma intermitente eram ouvidas fortes detonações durante a manhã na cidade. Também aconteceram combates na Guta oriental, um reduto rebelde ao leste de Damasco, onde o Exército sírio havia anunciado uma vasta ofensiva na segunda-feira, horas antes de decretar o fim do cessar-fogo.