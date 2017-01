Entidade diz que presos estão sob custódia do Estado e que por isso ele é responsável por sua segurança

Por: G1

03 de janeiro, 2017

O Alto Comissariado da ONU pediu que as mortes de detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) , em Manaus, sejam investigadas de forma “imparcial e imediata” e que os responsáveis sejam levados à justiça.

A ONU pede ainda que as autoridades brasileiras tomem medidas para prevenir novos casos de violência, afirmando que o que aconteceu não foi um incidente isolado e que “reflete uma situação crônica de centros de detenção no país”.

Em nota divulgada na terça (3), a organização diz ainda que "pessoas que estão detidas estão sob a custódia do Estado e, portanto, as autoridades relevantes carregam a responsabilidade sobre o que ocorre com elas".

A iniciativa do governo do Estado do Amazonas de criar uma força-tarefa para investigar o caso foi elogiada, mas, segundo a ONU, é preciso ir além para garantir uma investigação “imediata, imparcial e efetiva dos fatos”.

Rebelião e mortes

Uma rebelião que durou 17 horas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) deixou 56 mortos - o maior massacre da história do sistema prisional do Amazonas. Houve ainda mais quatro mortes na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus. Além disso, foram registradas 184 fugas desde o domingo (1º). Os crimes ocorreram em menos de 24 horas.

O primeiro tumulto nas unidades prisionais do estado ocorreu no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). Um total de 72 presos fugiu da unidade prisional na manhã de domingo (1º).

Horas mais tarde, por volta de 14h, detentos do Compaj iniciaram uma rebelião violenta na unidade, que resultou na morte de 56 presos. O massacre foi liderado por internos da facção Família do Norte (FDN).

A rebelião no Compaj durou mais de 17h e acabou na manhã desta segunda-feira (2). Após o fim do tumulto na unidade, o Ipat e o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) também registraram distúrbios.

No Instituto, internos fizeram um "batidão de grade", enquanto no CDPM os internos alojados em um dos pavilhões tentaram fugir, mas foram impedidos pela Polícia Militar, que reforçou a segurança na unidade.

No fim da tarde, quatro presos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus, foram mortos dentro do presídio. Segundo a SSP, não se tratou de uma rebelião, mas sim de uma ação direcionada a um grupo de presos.