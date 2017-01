As alterações iniciarão às 21h desta sexta-feira (6), até às 22h de domingo (8)

Por: Redação ORM News

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h00 - Belém

O trânsito será interditado na avenida Boulevard Castilho França, no trecho entre as avenidas Presidente Vargas e Portugal, para a gravação de cenas externas da próxima novela da TV Globo durante o final de semana. Devido ao bloqueio, as linhas de ônibus que normalmente realizam viagem por essa área terão os itinerários alterados. Os desvios de ônibus iniciarão às 21h desta sexta-feira (6), até às 22h de domingo (8).

As linhas que operam via avenida 16 de Novembro, seguirão pelas avenidas Marechal Hermes, Presidente Vargas, Serzedelo Corrêa, Conselheiro Furtado, travessa Padre Eutíquio, rua João Diogo e avenida 16 de Novembro, a destino.

As linhas que operam via rua Dr. Assis, seguirão pelo mesmo trajeto até a rua João Diogo. De lá, os coletivos seguirão pela rua Cel. Fontoura, travessa Felix Roque, ruas Tomázia Perdigão, Padre Champagnat, Dr. Assis, a destino.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vai estar presente durante toda a operação com 12 agentes de trânsito distribuídos em pontos estratégicos da interdição para orientar os motoristas quanto as rotas alternativas a serem seguidas. O trecho interditado será liberado imediatamente após o término das gravações.