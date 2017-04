Mobilização: Atos de hoje contra reforma trabalhista e da Previdência se espalham no Brasil

Por: São Paulo: Agência Estado

Em 28 de abril, 2017 - 06h00 - Poder

A greve geral marcada para hoje promete fazer com que metroviários de São Paulo, motoristas de ônibus, bancários, professores, petroleiros e servidores públicos de várias cidades do Brasil cruzem os braços para protestar contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo presidente Michel Temer. O movimento sindical alega que as mudanças em discussão no Congresso ferem direitos dos trabalhadores.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) planeja mobilizar portuários, petroleiros, professores, metalúrgicos, químicos e bancários, entre outros, que devem aderir à greve em todos os Estados e no Distrito Federal. Em todo o País, a entidade representa uma base de quase 26 milhões de trabalhadores.