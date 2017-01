Pacto foi criado para incentivar práticas em direitos humanos

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 02 de janeiro, 2017 - 18h21 - Saúde

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, inicia o ano de 2017 fazendo parte do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). No Pará, o Hospital Oncológico Infantail é a terceira instituição a aderir ao pacto. As outras duas são o Hospital Público Estadual Galileu, também na capital paraense, e o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. Todos são hospitais públicos administradas pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Atualmente já são mais de 12 mil organizações signatárias articuladas por cerca de 150 redes ao redor do mundo que adotaram os critérios estabelecidos pela ONU. O Pacto Global foi criado para que empresas e entidades em todo o mundo adotem em suas práticas de negócios os valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Com a adesão ao acordo, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo têm compromisso com a ONU de cumprir os dez princípios universais da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.

'Uma das missões do hospital é garantir o direito à vida de crianças e adolescentes com câncer, promover a dignidade no tratamento e a inserção social dos nossos pacientes. Há cerca de um ano assumimos esse compromisso no dia a dia do nosso entorno regional. Hoje demos mais um passo importante, entrar para a lista nos mostra o quanto nossa responsabilidade vai além, ultrapassa fronteiras, é garantir o direito humano no presente e no futuro, construir as bases de uma sociedade universal igualitária e fraterna', disse a diretora-geral, Alba Muniz.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo tem trabalhado a sustentabilidade como princípio. A unidade já conta com sua Política de Sustentabilidade, que busca promover o equilíbrio econômico, ambiental e social dentro da instituição, seguindo as diretrizes da Global Reporting Iniciative – GRI.