Casal se entrega à paixão e decide dar um passo a mais na relação

Por: GShow

Em 13 de setembro, 2016 - 13h57 - Novelas

Olívia (Giullia Buscacio) e Miguel (Gabriel Leone) ficam muito entusiasmados ao plantar as primeiras mudas do projeto deles na fazenda Piatã. Os dois trocam olhares apaixonados e garantem que estão vivendo um grande sonho. Diante de tanta felicidade, o agrônomo pega a amada pelos braços e a beija.

O clima vai pegando fogo entre o casal e Miguel quer saber se Olívia tem certeza do que está fazendo. Com um lindo sorriso no rosto, ela garante: "Nunca tive certeza maior em toda minha vida". O dois então se entregam à paixão e vivem um momento mágico. Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 13/9.