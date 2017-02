Estão sendo ofertadas 100 vagas voltadas a crianças a partir de cinco anos.A inscrição é gratuita.

Estão abertas as inscrições para a oficina de manipulação de marionetes que será realizada na brinquedoteca da Fundação Cultural do Pará, no período de 16 a 21 deste mês, no horário de 15h as 18h. Estão sendo ofertadas 100 vagas voltadas a crianças a partir de cinco anos. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site da Fundação.

Após a reforma do terceiro andar a brinquedoteca da Biblioteca Arthur Vianna passou a contar com um espaço maior para receber o público. A oficina é uma oportunidade de mostrar o novo espaço para a comunidade que ainda não teve a chance de conhece o lugar. Para a brinquedista Maiolina Nascimento, responsável pela brinquedoteca, esse é um espaço de fundamental importância na formação e aprendizagem das crianças. “Aqui as pessoas têm a oportunidade de aproveitar para relaxar, descontrair e aprender com o lúdico, tudo de forma leve e saudável”, comenta, acrescentando que para os servidores que trabalham na brinquedoteca é uma enorme alegria ver esse espaço novamente cheio de crianças e movimentado pelas atividades pedagógicas", comemora.

A produtora da oficina de manipulação de marionetes, Patrícia Ventura, destaca que os bonequeiros responsáveis pela oficina, Sam Rodrigues e Nívia Brito, fazem parte do Projeto Camapu, e vão mostrar para os participantes como é feita a manipulação dos bonecos. "Os alunos vão aprender basicamente como é o movimento dos olhos, boca, braços e como caminham. Além disso, terão a sua disposição os bonecos crus para terem a percepção de como são produzidos e de que material eles são feitos”, detalha Patrícia Ventura.

No último dia da oficina, 21 de fevereiro, será apresentado o espetáculo de marionetes “O jardim de Alice”, produzido pelo projeto Camapu, a partir das 16h.

Serviço: Oficina de Manipulação de marionetes

Dias: de 16 a 21/02

Local: Brinquedoteca do Centur

As inscrições podem ser feitas aqui.