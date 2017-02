Após muita espera, Cruz-Maltino divulga pelas redes sociais que selou o vínculo com o atacante

Por: Lance!Net

Em 17 de fevereiro, 2017

Chegou ao fim uma novela que começou em novembro do ano passado. O Vasco anunciou a contratação do atacante Luis Fabiano no fim da manhã desta sexta-feira. Um pouco antes, o clube já havia divulgado a informação para os sócios do clube. Durante a madrugada, Fabuloso, que conseguiu sua rescisão com o Tianjin Quanjian na última quinta, já havia postado em suas redes sociais uma foto da camisa do Vasco e uma mensagem de que estava a caminho do Rio de Janeiro.

A expectativa é que Luis Fabiano chegue ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira. A torcida vascaína já se movimento para receber o atacante no aeroporto, em evento que está sendo chamado de 'Aerofabuloso'.

Antes de anunciar Luis Fabiano pelas suas redes sociais, o Vasco ainda fez uma brincadeira e um mistério para mexer com os torcedores. Em sua conta no Twitter, o clube escreveu: 'hoje é um #DiaFabuloso hein, vascaínos?'

Luis Fabiano é o oitavo reforço do Cruz-Maltino para esta temporada. Já foram contratados os meias Escudero e Wagner, o lateral-direito Gilberto, o volante Jean e os atacantes Muriqui, Kelvin e Manga Escobar.

Por meio de sua conta no Twitter, Luis Fabiano interagiu com o Vasco, publicando que estava fechado com o clube. O Cruz-Maltino respondeu que está a espera do atacante.