Empresa ganhou contratos de cerca de US$ 12 bilhões no país na última década. Acordo envolve informação 'relevante' sobre subornos em obras públicas

Os promotores no Peru e a Odebrecht chegaram a um acordo nesta quinta-feira (5), pelo qual a empreiteira pagará US$ 8,9 milhões e dará informação "relevante" sobre o pagamento de subornos para ganhar obras públicas no país.

O Ministério Público disse que o acordo preliminar foi assinado com a Odebrecht dentro de uma investigação fiscal iniciada em novembro do ano passado.

Como parte de um acordo judicial nos Estados Unidos, a Odebrecht reconheceu há duas semanas pagamentos de US$ 29 milhões em subornos para ganhar contratos de obras públicas no Peru entre 2005 e 2014.

Os promotores disseram que o dinheiro que a Odebrecht vai depositar nas contas do governo peruano não é a "quantia total" dos lucros ilícitos. O montante total "deve ser determinado em um acordo final" com a Odebrecht, disseram.

No Peru, a Odebrecht ganhou contratos de cerca de US$ 12 bilhões na última década. A Odebrecht iniciou suas operações no Peru em 1979, sua primeira operação internacional.