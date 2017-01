Empresa brasileira admitiu ter pago US$ 29 milhões em propina no país entre 2005 e 2014

Por: O Globo

Em 03 de janeiro, 2017 - 07h33 - Brasil

Castro afirmou que o esquema criminoso da Odebrecht não tem precedente no país. "Não se trata do clássico suborno e entrega de dinheiro como estamos acostumados a verificar, e sim de um sistema altamente elaborado para não ser detectado", por isso "é importante para a Procuradoria contar com a colaboração da própria empresa" para receber informações relevantes.

O procurador-geral do Peru, Pablo Sánchez, informou na mesma coletiva que conversará com o procurador-geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, para estreitar os laços de cooperação internacional e combate à corrupção.

A Odebrecht admitiu o pagamento de US$ 29 milhões a funcionários peruanos em troca de contratos para obras no país entre os anos de 2005 e 2014, segundo documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ).

No período, a construtora participou de mais de 40 projetos no Peru, que envolveram cerca de US$ 12 bilhões em gastos públicos durante os governos de presidentes: Alejandro Toledo, Alan García e Ollanta Humala.