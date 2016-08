Programação especial no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, relembra o grande artista paraense, que faria 75 anos hoje se estivesse vivo

Em 31 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Da Redação

Uma das faces mais conhecidas de Walter Bandeira – o canto – será homenageada hoje no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em um show especial com mais de 20 artistas, que fizeram parte da trajetória musical ou que se inspiram até hoje nas performances do cantor. Os artistas interpretarão músicas que ficaram marcadas na voz de Walter Bandeira. O show tributo faz parte da série de eventos programados pelo “Projeto Walter 75”, que celebra os 75 anos de nascimento do artista. O tributo, que ocorrerá a partir das 20h, reunirá cantores e instrumentistas.