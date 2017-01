O terreno, que tem 24.373 metros quadrados, estava ocupado há dois anos

Por: Redação ORM News com informações da Polícia Militar

Em 25 de janeiro, 2017 - 11h17 - Belém

Cerca de 350 pessoas que ocupavam um terreno da Comunidade Ariri, localizada na passagem Ariri, bairro 40 horas, em Ananindeua, foram retiradas do local na manhã desta quarta-feira (25) pela Polícia Militar, que cumpriu uma liminar de reintegração de osse. O terreno, que tem 24.373 metros quadrados, estava ocupado há dois anos.

'O processo iniciou em 2013. O terreno foi invadido anteriomente e já foi feita uma descupação. Os invasores retornaram em 2014 e em agosto de 2016 saiu um novo mandado judicial de reintegração de posse do imóvel', informou o oficial de justiça Vitor Borges. Cerca de 90 agentes de segurança fizeram parte da ação, que também contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

De janeiro de 2016 a janeiro deste ano, o Comando de Missões Especiais realizou 29 reintegraões de posse em todo o Estado. Entre eles, 12 em Belém e Região Metropolitana.