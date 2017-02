SELEÇÃO: Tite e auxiliares verão jogos na Europa para futuras convocações

Por: Rio de Janeiro: Agência Estado

14 de fevereiro, 2017 - Esporte

Os próximos dias serão agitados para a comissão técnica da seleção brasileira. Ontem, a CBF divulgou a relação de quase 20 partidas que serão assistidas em estádios por Tite e seus auxiliares com a intenção de observar jogadores que têm potencial para serem convocados para os próximos duelos da equipe nacional.

As observações dos jogos de fevereiro foram programadas pelo coordenador Edu Gaspar e começaram no último dia 4, quando o auxiliar técnico Sylvinho assistiu ao clássico em que o Porto venceu o Sporting Lisboa por 2 a 1, pelo Campeonato Português.