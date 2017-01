Interdição será realizada para dar prosseguimento as obras na Bacia do Tucunduba

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 09h34 - Belém

O trânsito na Avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, será parcialmente interditado a para prosseguimento nas obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, a partir das 7h, desta quarta-feira (18).

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a interdição se dará no trecho entre a Rua da Olaria e a Passagem Santa Helena e tem previsão de durar, aproximadamente, 25 dias. Quatro agentes estarão no local realizando o ordenamento no trânsito na área.

As linhas de ônibus que trafegam na Celso Malcher continuarão realizando viagens normalmente, por isso, os condutores de veículos particulares devem evitar a área interditada, optando em seguir viagem por rotas alternativas como a Rua São Domingos, Avenidas Perimetral e Cipriano Santos, deixando a Avenida Celso Malcher livre para os coletivos.