Interdição é motivada por colocação de tubos na entrada do conjunto Tapajós

Por: Redação ORM News

Em 27 de dezembro, 2016 - 18h53 - Belém

O trânsito na Estrada do Tapanã entre a avenida Augusto Montenegro e a rua Yamada será interditado nesta quarta-feira (28), a partir das 22h, para obras de colocação de tubos de drenagem.

O serviço será feito na altura da rua Bolonha, na entrada do conjunto Tapajós. A previsão é que a obra seja finalizada no início da noite desta quinta-feira (29). Com o bloqueio, o trânsito será desviado para as Ruas Yamada, Ajax de Oliveira, Betânia e Estrada do Benguí, seguindo para a Avenida Augusto Montenegro.

Duas viaturas, com quatro agentes de trânsito, estarão no local orientando os motoristas.