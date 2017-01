Trecho entre as avenidas Ceará e Almirante Barroso ficará bloqueado por 20 dias

Por: Redação ORM News

Em 07 de janeiro, 2017 - 17h00 - Belém

A partir deste domingo (8), o cruzamento das avenidas Ceará e Almirante Barroso será interditado para obras na canaleta do BRT, em São Brás. A interdição começa a partir das 10h, para isolamento da área de obras, e deve durar cerca de 20 dias. Por conta disso, haverá alteração no itinerário das linhas de ônibus que passam pelo local.

Devido ao bloqueio, não será possível acessar a avenida Governador José Malcher via avenida Ceará. Os motoristas deverão desviar o trajeto pela travessa Antonio Baena, na altura da avenida João Paulo II, seguir pela travessa Castelo Branco e retornar para a José Malcher. Os ônibus serão desviados para a avenida João Paulo II.

Serão executadas obras para dar continuidade à canaleta da avenida Almirante Barroso, seguindo pela José Malcher, contornando a praça da Leitura até retornar para a Almirante Barroso. 'Essa adequação irá permitir que os ônibus do BRT parem nas estações de São Brás e façam o retorno no sentido Entroncamento, representando importante ponto de integração do sistema', explica o engenheiro da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Reinaldo Leite.

Veja como ficam os itinerários:

- A linha Arsenal, no sentido bairro/Centro, fará: rua Jabatiteua, travessa Francisco Monteiro, avenida Ceará, avenida João Paulo II, travessa Antonio Baena, rua Antônio Barreto, travessa Castelo Branco, avenida Gov. José Malcher, a destino;

- A linha Cipriano Santos – Presidente Vargas, no sentido Canudos/Condor, fará: avenida Cipriano Santos, travessa 2ª de Queluz, avenida Ceará, com desvio pela avenida João Paulo II, a destino;

- A linha UFPA – Presidente Vargas, no sentido UFPA/Centro, fará: avenida José Bonifácio, avenida Almirante Barroso, avenida Cipriano Santos, travessa Teófilo Conduru, avenida Ceará, desvio pela avenida João Paulo II, a destino. O mesmo trajeto será realizado pela linha Médice – Presidente Vargas, a partir da Almirante Barroso e no sentido centro/bairro;

- As linhas Canudos – Praça Amazonas (Perimetral) e Canudos II – Praça Amazonas (Tucunduba), no sentido Canudos/Jurunas, farão: rua Silva Rosado, travessa Francisco Monteiro, avenida Ceará, com desvio pela avenida João Paulo II, a destino;

- A linha Canudos – Ver-o-Peso, no sentido bairro/Centro, fará: rua Roso Danin, travessa 2ª de Queluz, avenida Ceará, com desvio pela Av. João Paulo II, a destino;

- A linha Guamá – Presidente Vargas, no sentido UFPA/Centro, fará: avenida José Bonifácio, rua Paes e Souza, rua Barão de Mamoré, rua dos Mundurucus, travessa Teófilo Conduru, avenida Ceará, com desvio pela avenida João Paulo II, a destino.