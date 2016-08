Trânsito entre Icoaraci e entroncamente está alterado

Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

Uma nova fase do cronograma de execução do projeto do BRT começou ontem, na Augusto Montenegro. O perímetro compreendido entre a rua principal do Conjunto Panorama XXI até a rodovia, no sentido Icoaraci-Entroncamento, foi interditado na manhã de ontem para mais uma etapa das obras de reurbanização e drenagem da via.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), estiveram no local orientando condutores para as novas rotas. A interrupção na via terá a duração de cerca de 45 dias.

Conforme explicaram os agentes da Semob, quem precisar seguir pela Transmangueirão deverá optar por uma rota alternativa: “Quem vier pela Transmangueirão não terá mais acesso.

