Presidente deixará saudades para muitos; outros creem que mais podia ter sido feito

Por: O Globo

Em 09 de janeiro, 2017 - 22h02 - Mundo

Washington- Em Washington, o governo de Barack Obama deixará saudades. Pudera: poucos locais são tão progressistas nos Estados Unidos como sua capital. Mas, mesmo na cidade, ele é visto com algumas ressalvas. Muitos dizem que o presidente não fez tudo o que podia. O saldo, no entanto, é majoritariamente positivo e, em muitos casos, a aprovação se confunde com admiração.

— Ele abriu a porta para nós — afirma o negro Milton Glenn, de 45 anos. — Ele termina sem nenhum escândalo de corrupção, agiu sempre com respeito. Fez coisas boas. Poderia ter feito mais? Sim, mas avançamos nestes anos, não ficamos parados e nem retrocedemos.

O trabalhador do comércio afirma que Obama ajudou a dar uma nova perspectiva para os negros no país.

— Ele tirou todos da zona de conforto — disse.

Glenn acredita que o presidente deixa “boas sementes” de mudanças e que a nova geração de americanos deve encarar a situação racial de outra maneira, com muito menos preconceito.

Sheila Minner, de 57 anos, se apresenta como um símbolo vivo do seu sucesso: negra, perdeu o emprego que tinha em uma escola na crise econômica de 2008 e só voltou ao mercado de trabalho nas grandes frentes que Obama abriu no governo federal.

— Não gosto quando dizem que Obama apenas deu food stamps (cupons de alimentação). Não é verdade. Ele deu empregos e oportunidades aos mais pobres e à classe média — disse ela. — Temo que Donald Trump administre pensando apenas nos ricos. Rezo a Deus para que as coisas não mudem tanto.

Temor de novas guerras

O censo aponta que 48% da população da cidade é formada por negros, percentual quatro vezes superior à média nacional. A imensa maioria é democrata. Mas, mesmo no grupo, há críticas a Obama:

— Ele não fez tudo o que podia. Um dos exemplos é na habitação. Muita gente que perdeu a moradia com a crise de 2008 continua morando de forma precária. E não avançou tanto como eu imaginava na reforma do sistema penal — afirma o jovem Reon Walker, de 19 anos, trabalhador da construção civil, que por outro lado elogia a principal vitrine de Obama na política interna, o Obamacare: — Conheço muitos velhinhos, muitos avós, que só têm acesso à saúde por isso.

A avaliação do mandato de Obama parece ser bem dividida entre os grupos da cidade onde ele continuará morando após sair da Casa Branca — em um ato raro, não voltará para Chicago, sua base política, ou para o Havaí, onde nasceu, por causa dos estudos da filha mais nova. Os negros o apoiam de forma mais aberta. Brancos, em geral, veem os pontos positivos, mas carregam nas críticas. E os latinos, que viveram uma relação de amor e ódio com o governo nos últimos oito anos, estão mais preocupados com o futuro.

Ivania Martinez, descendente de salvadorenhos de 19 anos, reconhece avanços. A faxineira diz que no governo de Obama ela e seus amigos tiveram mais voz e puderam ter mais direitos. Ela se refere, principalmente, às políticas que facilitaram a legalização de alguns grupos, as crianças filhas de imigrantes ilegais:

— Meu povo ficou de cabeça erguida, teve mais respeito!

Mas Rosalia Hernandez, de 38 anos, avalia de forma diferente. Nascida em El Salvador, mora há 10 anos nos EUA como imigrante ilegal. Mesmo com um filho de 4 anos, nascido no país, tem muita dificuldade em se legalizar.

— Vemos muita gente sendo deportada, muitos falam bem de Obama, mas ele deportou mais imigrantes que qualquer outro presidente — disse ela, que pediu para não tirar fotos. — O que mais nos assusta é que a situação deve piorar com Trump.

Drones, fracasso maior

Entre a população branca da capital americana, a maior parte tem uma visão positiva de Obama, mas também muitas críticas. Lisa Fischer, diretora de projetos de 48 anos, por exemplo, acredita que sua vida não mudou muito, mas acredita que o país melhorou. Entretanto, critica a falta de ação do presidente para evitar os problemas na Síria:

— Minha visão sobre o legado de Obama está mudando muito. Se você tivesse me perguntado há três meses, antes da eleição de Trump, minha resposta seria outra. Mas as perspectivas de tantos problemas pode ajudar na avaliação — disse.

Rose, uma americana que pediu para não dar seu sobrenome para não prejudicar o filho militar, é outra que melhorou a avaliação de Obama após a eleição de Trump. Agora, ela salienta que foi muito bom a redução das atividades militares americanas no exterior — quando ele assumiu, eram 180 mil soldados no Afeganistão e no Iraque, agora está em menos de 10% disso:

— Meu filho conta que ele e todos os seus colegas já estão se preparando psicologicamente para voltar à guerra. E tudo o que uma mãe não quer.

Um negro na Casa Branca

Pela primeira vez na História dos EUA, um negro assume a Presidência do país: em janeiro de 2009, Barack Obama é empossado após derrotar o republicano John McCain, herói de guerra e ex-colega de Senado.

Kelly Callahan, de 56 anos, vê o uso de drones no Oriente Médio e no Norte da África como o pior legado do democrata, que sempre adotou um discurso pacifista. Ela também acredita que sua vida pessoal não mudou nos oito anos, mas diz que o governo fez algo positivo:

— Obama deu um novo discurso para as questões ambientais. Até no final de seu mandato tem aprovado reservas ambientais e parques nacionais. Fico muito feliz com isso, ele está pensando no futuro do país.

Mas um dos grupos que promete não esquecer Obama e seu legado são os homossexuais. Foi em seu mandato, graças às nomeações feitas pelo democrata, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado pela Suprema Corte:

— Sou gay e já estou triste com a saída de Obama. O que ele fez por mim e por meus amigos é incrível. Vejo muito mais acesso à saúde e todos com mais dignidade — disse o estudante Jonathan Hall, 25. — Acredito que Trump vai barrar os avanços, mas não tem como voltar atrás nos direitos adquiridos.