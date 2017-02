CORRUPÇÃO: Lava Jato internacional apura propinas da empreiteira

Por: Curitiba e São Paulo: Agência Estado

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Poder

A Odebrecht não é a única empreiteira brasileira investigada por corrupção fora do Brasil, em decorrência das descobertas da Operação Lava Jato. O congressista Christian Viteri López, do Equador, pediu para a Justiça brasileira as delações de Roberto Trombeta, contador do caixa 2 da OAS, em que ele relata a movimentação de dinheiro ilegal da empreiteira no Equador e no Peru.

O membro da Assembleia Nacional Equatoriana solicitou ao juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba - responsável pelos processos da Lava Jato, em primeira instância - cópias das delações de Trombeta.